Российскому школьнику знакомый выстрелил в голову из пневматического пистолета

В Ленинградской области молодой человек выстрелил в восьмиклассника, подросток в больнице. Об этом сообщает местное издание «47.ru».

Инцидент произошел в городе Сланцы, в одном из домов по улице Максима Горького. Как рассказала собеседница СМИ, которая приходится пострадавшему бабушкой, ее 15-летний внук пострадал после выстрела в голову из пневматического пистолета. Юноше диагностировали рваную рану лба.

По данным правоохранителей напал на школьника его 18-летний знакомый. Что стало поводом для конфликта, не сообщается.

В пресс-службе Следственного управления СК РФ по области заявили, что в отношении агрессора возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство». Подозреваемый задержан, в отношении него проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Ранее трехлетний мальчик нашел пистолет отца и выстрелил себе в грудь.