В трех селах российского региона началась эвакуация из-за опасности подтопления

В трех селах Казанского района Тюменской области началась эвакуация из-за опасности затопления. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на информационный центр правительства региона.

«Существует опасность затопления населенных пунктов Паленка, Новогиреевка, Афонькино. Проводится эвакуация», — отметили в правительстве.

Из-за неблагоприятного прогноза по паводкам в Тюменской области заблаговременно ввели режим чрезвычайной ситуации. Обстановка на реках в регионе контролируемая.

16 апреля правительство региона сообщило, что уровень воды в реке Ишим у населенного пункта Ильинка Казанского района в Тюменской области достиг критериев показателя, при достижении которого наступают опасные явления. Уровень воды там достиг отметки в 808 см.

До этого замглавы МЧС России Виктор Яцуценко заявил о большом риске затопления целых микрорайонов Тюмени. Глава МЧС РФ Александр Куренков сообщил, что в районах риска будет усилена группировка тяжелой авиации.

Ранее «Газета.Ru» опубликовала фоторепортаж, как Оренбург принимает волну паводка из Орска.