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В Кузбассе предотвратили диверсию на железной дороге

В Кузбассе силовики пресекли диверсию на железной дороге

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Управление на транспорте МВД России по СФО

В Кемеровской области правоохранительные органы предотвратили попытку диверсии на железной дороге. Об этом сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД РФ по Сибирскому федеральному округу.

Злоумышленники планировали поджигать релейные шкафы на четырех участках путей в городе Юрга. Сотрудники УФСБ РФ и спецназа Росгвардии задержали 27-летнего местного жителя, который по указанию кураторов из-за границы готовился вывести из строя до десяти устройств на железной дороге.

В пресс-службе ведомства уточнили, что мужчина был ранее судим за кражи, употребляет наркотики. После освобождения из колонии он связался через мессенджер с неизвестными, предложившими ему криминальную «работу». При обыске у подозреваемого силовики нашли емкости с горючей жидкостью, инструменты, схему железной дороги.

За покушению на диверсию фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее диверсию на железной дороге пытался устроить неизвестный в Калужской области.

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