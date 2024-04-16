Уровень реки Ишим у тюменского села превысил порог, при котором возникают опасные явления

Уровень воды в реке Ишим у села Ильинка Казанского района в Тюменской области достиг критериев показателя, при достижении которого наступают опасные явления. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.

Уточняется, что уровень воды там достиг отметки в 808 см.

«Уровень воды в реке Ишим у села Ильинка достиг критериев опасного явления «половодье» 16 апреля. На 08:00 (06:00 мск) уровень воды составил 808 см над нулем поста (уровень ОЯ — 800 см). Подъем продолжается», — говорится в публикации.

В правительстве отмечается, что ожидается затопление низководных мостов, сельскохозяйственных земель, а также нарушение дорожного сообщения между населенными пунктами.

8 апреля информационный центр правительства Тюменской области сообщил, что в Тюмени, где протекает река Тура, нет риска затопления микрорайонов.

До этого замглавы МЧС России Виктор Яцуценко заявил о большом риске затопления целых микрорайонов Тюмени. Глава МЧС РФ Александр Куренков сообщил, что в районах риска будет усилена группировка тяжелой авиации.

Ранее лодка с детьми перевернулась при эвакуации в Самарской области.