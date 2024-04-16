Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

При загадочных обстоятельствах пропала участница конкурса «Миссис Бурятия — 2024»

В Улан-Удэ пропала участница конкурса «Миссис Бурятия — 2024» Сэсэг Буинова

close
100%
ФГБУ «Роспатриотцентр»

В столице Бурятии — городе Улан-Удэ — правоохранители и волонтеры ищут 30-летнюю местную жительницу Сэсэг Буинову. Она пропала при загадочных обстоятельствах 11 апреля, сообщает СУ СК РФ по Бурятии.

По информации следователей, женщина уехала из дома на автомобиле Mitsubishi Outlander. Перед магазином на улице Бабушкина она встретила своего знакомого — 26-летнего Станислава Норбоева. Он сел к ней машину, и они поехали в сторону 100-х кварталов. Больше их никто не видел.

В полицию поступили сообщения о пропаже обоих граждан. В результате розыскных мероприятий автомобиль был найден в одном из дворов.

Также часть вещей Буиновой и Норбоева нашли в разных местах Улан-Удэ и за городом. Следствие ведет координацию поисковых работ.

«Просим всех граждан, которым известны любые сведения об обстоятельствах исчезновения мужчины и женщины, обратиться в органы внутренних дел», — обратились к общественности в комитете.

На текущий момент в поисках участвуют 300 человек, включая волонтеров добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Для поисковой операции используются дроны.

О пропавшей Сэсэг Буиновой известно, что она недавно была участницей конкурса «Миссис Бурятия — 2024».

Ранее СК завел уголовное дело по факту пропажи Седы Сулеймановой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами