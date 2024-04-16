При загадочных обстоятельствах пропала участница конкурса «Миссис Бурятия — 2024»

В столице Бурятии — городе Улан-Удэ — правоохранители и волонтеры ищут 30-летнюю местную жительницу Сэсэг Буинову. Она пропала при загадочных обстоятельствах 11 апреля, сообщает СУ СК РФ по Бурятии.

По информации следователей, женщина уехала из дома на автомобиле Mitsubishi Outlander. Перед магазином на улице Бабушкина она встретила своего знакомого — 26-летнего Станислава Норбоева. Он сел к ней машину, и они поехали в сторону 100-х кварталов. Больше их никто не видел.

В полицию поступили сообщения о пропаже обоих граждан. В результате розыскных мероприятий автомобиль был найден в одном из дворов.

Также часть вещей Буиновой и Норбоева нашли в разных местах Улан-Удэ и за городом. Следствие ведет координацию поисковых работ.

«Просим всех граждан, которым известны любые сведения об обстоятельствах исчезновения мужчины и женщины, обратиться в органы внутренних дел», — обратились к общественности в комитете.

На текущий момент в поисках участвуют 300 человек, включая волонтеров добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Для поисковой операции используются дроны.

О пропавшей Сэсэг Буиновой известно, что она недавно была участницей конкурса «Миссис Бурятия — 2024».

Ранее СК завел уголовное дело по факту пропажи Седы Сулеймановой.