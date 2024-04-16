Шоссе в Кургане из-за затопления было закрыто для движения легкового транспорта

В Кургане в связи с затоплением для легковых машин было закрыто шоссе. Об этом сообщает Telegram-канал УМВД по Курганской области.

Из-за выхода талых вод на проезжую часть, говорится в официальной информации, прекращено движение легкового транспорта по шоссе имени Тюнина, расположенном в Кургане. Запрет на движение пока не касается пассажирских автобусов и большегрузных автомобилей.

Полиция просит водителей заранее планировать пути движения и выбирать альтернативные пути объезда, в частности, через поселок Керамзитный, с выездом на автомобильную дорогу федерального значения «Иртыш».

До этого сообщалось, что уровень реки Тобол в Кургане к 06:00 по московскому времени поднялся за последние сутки на 111 сантиметров и достиг 742 сантиметров.

15 апреля губернатор региона Вадим Шумков назвал приближающуюся к Кургану большую воду реальной угрозой.

Ранее сообщалось, что в Курганской области из-за паводка эвакуировали почти 13 тысяч человек.