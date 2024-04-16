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Завод армейских боеприпасов в Пенсильвании оценивает ущерб после пожара

Сгоревший завод армейских боеприпасов в Пенсильвании начал оценку ущерба

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Flower Mound Fire Department/AP

После возгорания на заводе армейских боеприпасов в штате Пенсильвания проводится оценка ущерба и выявление возможных последствий для производственных мощностей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение в пресс-релизе завода.

«Сегодня в 15:20 сотрудники службы спасения ликвидировали пожар в здании термообработки на заводе армейских боеприпасов в Скрэнтоне. Никто не пострадал, причина возгорания пока неизвестна. В настоящее время проводится оценка ущерба с целью определения возможных последствий для производства», — говорится в сообщении.

Пожар произошел за день до приезда президента США Джо Байдена в город, где он участвует в мероприятиях по сбору средств на предвыборную кампанию.

В феврале портал National Defense сообщал о модернизации завода армейских боеприпасов в Скрэнтоне в связи с ускорением производства 155 мм артиллерийских снарядов из-за конфликта на Украине. По данным портала, до февраля 2022 года на заводе производилось в среднем 7 тыс. снарядов в месяц, но планируется увеличить объем производства до 35 тыс. снарядов ежемесячно к 2027 году.

Завод в Скрэнтоне является ведущим поставщиком крупнокалиберных снарядов для артиллерии США уже более 60 лет. Он принадлежит правительству США и управляется компанией General Dynamics Ordnance and Tactical Systems.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.

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