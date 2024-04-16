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Жителей тюменского Ишима просят срочно эвакуироваться

В Ишим жителей призвали к срочной эвакуации из-за критического подъема воды

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Ivan Alvarado/Reuters

Жителей города Ишим в Тюменской области настоятельно просят немедленно покинуть свои дома из-за опасной ситуации с повышением уровня воды в реке. Специальные оповещения были отправлены жителям по всем каналам связи, говорится на сайте правительство региона.

«Жителям Ишима были направлены SMS-сообщения в 6 утра с призывом срочно эвакуироваться из зон риска затопления. На реке Ишим наблюдается критическое повышение уровня воды», — говорится в правительственном сообщении.

В Тюменской области объявили эвакуацию в восьми поселениях в связи с паводком. Власти ждут исторического максимума подъема уровня воды в реках, заявил губернатор Александр Моор.

Наводнения наблюдаются в нескольких регионах России. Так, 14 апреля, мэр Томска Дмитрий Махиня сообщил об эвакуации жителей СНТ «Левобережье». В этом СНТ за двое суток по крышу затопило около 800 домов, рассказала «Газете.Ru» местная жительница Ирина. Она отметила, что после ледовзрывных работ на реке глыбы льда вместе с водой движутся прямо во дворы.

Ранее «Газета.Ru» опубликовала фоторепортаж, как Оренбург принимает волну паводка из Орска.

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