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В России станут добавлять меньше соли в икру

«Известия»: в России сократят содержание соли в икре

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Unsplash

Роскачество совместно с Росстандартом намерено сократить содержание соли в «Икре зернистой лососевой баночной». Поправки в ГОСТ готовятся по поручению вице-премьера правительства РФ Дениса Мантурова, передает издание «Известия».

Отмечается, что будет снижено минимальное значение содержания соли в продукции. Массовая доля соли в икре на данный момент составляет 4-7%, а по новым нормам ее содержание планируется снизить до 2-5%. Поправки в ГОСТ планируется подготовить к четвертому кварталу этого года.

«Раньше соль использовали в качестве консерванта, а сейчас ее добавляют лишь для вкуса», — следует из сообщения.

До этого сообщалось, что в феврале 2024 года гречка в России подешевела на 5% к февралю 2023-го, до 81 руб. за 1 кг в среднем. Также в этом феврале на 3% в годовом выражении упала цена на красную икру. Средняя стоимость 1 кг деликатеса составила 6155 руб. Поэтому магазины заинтересованы удерживать по таким товарам приемлемый уровень цен и формировать запасы, заключили эксперты.

Кандидат экономических наук, доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская в беседе с «Газетой.Ru» предупредила, что цены на популярные сорта сыра в России могут вырасти на 5-7%, а на элитные — пармезан и камамбер — на 15% к осени 2024 года.

Ранее россиянам предрекли подорожание пива и шоколада в магазинах.

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