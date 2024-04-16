Уровень реки Тобол поднялся за ночь еще на 14 см

На территории областного центра Курганской области уровень воды в реке Тобол поднялся за ночь на 14 см и достиг 737 см. Об этом сообщается на онлайн-карте паводка на геопортале, созданном местными властями.

«Пункт гидропоста город Курган. Река Тобол. Уровень воды — 737 см. 08:00 (06:00 мск)», — говорят данные карты.

На 00:00 16 апреля (22:00 мск 15 апреля) уровень воды составлял 723 см.

15 апреля глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Курган на фоне ухудшения обстановки с паводком.

До этого почти 13 тыс. жителей Курганской области были эвакуированы из-за паводка.

Вечером 15 апреля уровень воды в реке Тобол в районе Кургана поднялся до 716 сантиметров и продолжил расти.

Причиной опасной ситуации в Оренбургской области и ряде других регионов России стало 50-кратное увеличение сброса воды из водохранилищ в Казахстане из-за таяния снегов.

Ранее «Газета.Ru» опубликовала фоторепортаж, как Оренбург принимает волну паводка из Орска.