Москвичей предупредили о возможных ночных заморозках и мокром снеге в субботу

По прогнозу научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, ночью на 20 апреля в Москве ожидается понижение температуры до 0...+ 5°С, особенно если погода будет малооблачной. Об этом пишет ТАСС.

В таком случае возможны заморозки и даже выпадение мокрого снега. «В субботу произойдет изменение циркуляции, и воздушные массы придут с запада, но будут иметь происхождение из северных регионов. Поэтому ожидается понижение ночных температур до 0...+ 5 градусов, а дневные будут колебаться от 9...14°С», — пояснил Вильфанд.

Эксперт также отметил, что при малооблачной погоде возможны еще более низкие значения температуры. «На высоте около 1,5 километра температура будет от минус 4 до минус 6, а на поверхности земли – от 0 до плюс 5 градусов, поэтому не исключено появление небольшого мокрого снега. Вероятнее всего будут дожди, но также возможен снег», — добавил он.

Вильфанд подчеркнул, что такое понижение температуры в апреле является обычным явлением и не вызывает беспокойства. Он также отметил, что прогноз погоды на выходные в Москве может быть скорректирован.

Ранее метеоролог предупредила об опасности резкого снижения атмосферного давления в Москве.