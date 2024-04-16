Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно число подростков в России, которые состоят на профилактическом учете

Бастрыкин: более 400 тысяч подростков в РФ состоят на профилактическом учете

close
100%
Shutterstock

Более 400 тысяч российских подростков находятся на профилактическом учете, и каждый четвертый из них снова нарушает закон. Об этом заявил председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин в интервью «Комсомольской правде».

«В России более 400 тысяч подростков находятся на профилактическом учете, и четверть из них совершают повторные правонарушения. В настоящее время в Государственной думе разрабатывается законопроект, который предусматривает привлечение наставников и общественных организаций к профилактической работе с детьми, находящимися в сложных жизненных обстоятельствах. Я считаю, что эта идея заслуживает особого внимания», — отметил глава ведомства.

Он также добавил, что после создания реестра наставников комиссии по делам несовершеннолетних смогут полностью задействовать общественных наставников, включая выдвигаемых трудовыми коллективами предприятий и организаций, для работы по профилактике с несовершеннолетними правонарушителями. Бастрыкин напомнил, что в советское время такая практика доказала свою эффективность в воспитании трудных подростков. По его словам, в некоторых регионах уже успешно функционируют общественные воспитатели, и после участия в социальных проектах трудные подростки успешно возвращаются к нормальной жизни.

Кроме того, глава СК РФ отметил, что за последние годы замечается небольшой рост числа сообщений о преступлениях несовершеннолетних и количества возбужденных уголовных дел. «Например, если в 2022 году было возбуждено 8573 уголовных дела, то в 2023 году — уже 8757. Однако особую тревогу вызывает увеличение числа тяжких и особо тяжких преступлений, совершаемых подростками. В 2023 году их количество увеличилось на треть, а доля групповых преступлений среди всех совершенных ими преступлений составила более 40%», — подчеркнул глава комитета.

Ранее в Иркутске толпа школьников избила супружескую пару за сделанное им замечание.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами