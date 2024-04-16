14 человек задержали в Тбилиси на акции против закона об иноагентах

Полиция Грузии объявила о задержании 14 человек во время митинга в Тбилиси против принятия закона об иностранных агентах. Об этом говорится в заявлении министерства внутренних дел, опубликованном на официальном сайте.

Протестующие собрались перед зданием парламента, чтобы выразить свое несогласие с законопроектом. Комитет парламента по юридическим вопросам поддержал законопроект на первом чтении.

«Полицейские неоднократно призывали организаторов и участников митинга следовать закону. Участники проигнорировали эти требования, нарушили общественный порядок, сопротивлялись правоохранителям и оскорбляли их», — говорится в заявлении.

Ранее участники митинга попытались обойти парламент, вызвав реакцию спецназа, на месте появились водометы. Полиция призвала протестующих подчиниться ее требованиям, однако некоторые из них пытались прорвать полицейский кордон.

Законопроект об иностранных агентах, внесенный правящей партией «Грузинская мечта», вызвал широкие протесты в марте прошлого года. В нем использовался термин «организация, проводящая интересы иностранной силы» вместо «агента иностранного влияния». Массовые акции протеста сразу же начались в Тбилиси с требованием отменить законопроект. Оппозиция считает его аналогом российского закона.

Парламент Грузии принял законопроект об иностранных агентах в первом чтении 7 марта 2023 года. После чего начались акции протеста, которые были разогнаны полицией. Позднее законопроект был отозван из парламента по решению властей.

Ранее президент Грузии выразила поддержку протестующим в Тбилиси.