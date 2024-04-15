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Подросток доехал из Москвы до Петербурга, находясь снаружи «Сапсана» в течение 4-х часов

В Петербурге поймали 17-летнего зацепера, который ехал из Москвы снаружи поезда

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

В Санкт-Петербурге поймали несовершеннолетнего зацепера, который четыре часа ехал снаружи скоростного поезда. Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО.

Как установили правоохранители, 17-летний москвич решил путешествовать именно таким способом, потому что хотел острых ощущений. В минувшие выходные ему удалось претворить план в жизнь и добраться до Северной столицы, оставаясь снаружи «Сапсана» в течение четырех часов.

Тем не менее транспортные полицейские задержали подростка сразу по прибытии поезда на Московский вокзал. Юноша заявил, что занимается зацепингом уже три года. Против него возбудили административные дела о нарушении правил поведения на ж/д транспорте и за проход по ж/д путям в неположенном месте.

Стражи правопорядка провели с юношей профилактическую беседу и поместили его в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. Там он пробудет до приезда матери, на нее уже составлен протокол за неисполнение родительских обязанностей.

Ранее москвича, попытавшегося доехать до Петербурга, спрятавшись между вагонами «Сапсана», сняли с поезда в Тверской области.

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