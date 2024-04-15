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Уровень реки Урал у Оренбурга упал почти на 30 см

Губернатор Паслер: уровень реки Урал у Оренбурга составил 1155 см

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Уровень реки Урал у Оренбурга упал почти на 30 сантиметров. Об этом сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер, передает РИА Новости.

«К счастью, у нас тенденция и в Оренбурге, не такие темпами, конечно, как в Орске, но тем не менее вода снижается. Пиковая цифра на вечер уже 1155, то есть уже больше 30 сантиметров снижение», — заявил он.

По слова главы региона, эта тенденция падения уровня воды закрепилась на всех постах выше по реке Урал. В Орске уровень воды снизился на 60 сантиметров.

15 апреля власти Оренбургской области запустили единый портал для жителей, пострадавших от паводка.

До этого Роспотребнадзор напомнил об особых правилах гигиены во время паводка. Граждан призвали пить только бутилированную и кипяченую воду, провести дезинфекцию и дератизационную обработку домовой и придомовой территории. При появлении признаков инфекции необходимо обращаться за медицинской помощью и находиться в отдельном помещении для предотвращения распространения инфекции.

Ранее «Газета.Ru» опубликовала фоторепортаж, как Оренбург принимает волну паводка из Орска.

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