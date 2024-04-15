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После рейдов в Тюменской области из России выдворят 39 мигрантов

В Тюменской области после рейдов полиции из РФ выдворят 39 мигрантов

В Тюменской области после полицейских рейдов принято решение выдворить из РФ 39 мигрантов. Об этом сообщает «МВД медиа».

По информации ведомства, в ходе рейдов, проведенных с целью пресечения несоблюдения миграционного законодательства, правоохранительные органы выявили 135 нарушений. Полицейские при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии проверили ряд строящихся объектов в областном центре, а также ночные заведения.

В ходе мероприятий удалось выявить 44 иностранца, которые не соблюли правила въезда в страну или уклонились от выезда после окончания срока пребывания. Еще 20 мигрантов работали без патента, а у 16 не было документов, разрешающих проживание в России.

Районные суды вынесли в отношении 39 иностранцев постановления о выдворении из страны. Также было вынесено 127 постановлений о запрете въезда иностранцев на территорию РФ.

Ранее полицейские нашли в подмосковном доме 47 нелегальных мигрантов.

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