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Уровень реки Тобол у Кургана поднялся на 85 сантиметров

Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана поднялся до 716 сантиметров

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Евгений Кузьмин/РИА Новости

Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся за 14 часов на 85 сантиметров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городскую администрацию.

До этого горадминистрация сообщала, что на 08.00 (06.00 мск) 15 апреля уровень воды вырос до 631 сантиметра.

По данным геопортала, рассказывающего о паводке в Курганской области, на 22.00 (20.00 мск) уровень воды в реке Тобол составляет 716 сантиметров.

До этого губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил, что для проведения эвакуации с правобережья города Кургана сформирована и отправлена к месту событий очередная совместная группа сотрудников МВД, МЧС и органов местного самоуправления.

15 апреля Шумков сообщил, что район Нижняя Утятка в Кургане оказался отрезан водой.

Власти Курганской области подготовили инфекционные отделения и закупили с полугодовым запасом медикаменты для противодействия кишечным заболеваниям в связи с ситуацией с паводком.

Ранее жительница Томска рассказала, что в одном из СНТ затопило до 800 домов.

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