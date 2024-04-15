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Андрея Кураева* восстановили в сане

Константинопольский патриархат восстановил диакона Андрея Кураева в сане

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Александр Кряжев/РИА Новости

Константинопольский патриархат восстановил диакона Андрея Кураева (признан в РФ иностранным агентом) в сане. Фото соответствующего указа разместил на своем аккаунте в «Живом журнале» сам Кураев.

«Мы приняли ваше обращение и, тщательно рассмотрев дело и вопросы, касающиеся вас, определили, что канонические наказания, наложенные на вас вашей духовной властью, никоим образом не вытекают из церковных критериев. Поэтому мы пришли к решению, что сей нашей Патриаршей грамотой, во имя Отца и Сына и Святого Духа, мы отпускаем и освобождаем вас от наказания в виде лишения священства и восстанавливаем вас в статусе священнослужителя и в том сане, что был у вас ранее, чтобы вы могли в полной мере пользоваться всем, что надлежит вашему священному статусу, как и прежде», — говорится в опубликованном диаконом документе.

Впервые о своем восстановлении в сане священнослужитель заявил 6 апреля. По его словам, документ был подписан 3 апреля 2024 года — спустя ровно три года после того, как Русская православная церковь лишила его сана.

22 декабря 2023 года Андрей Кураев был внесен в реестр иноагентов.

В настоящий момент Кураев проживает в Чехии.

Ранее Кураев заявил, что покинул Россию в День народного единства.

*  признан в РФ иностранным агентом
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