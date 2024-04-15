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Юноша выстрелил подростку в лоб в Ленобласти

В Ленобласти юноша выстрелил подростку в лоб

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Shutterstock

В Ленобласти 18-летний юноша выстрелил 15-летнему подростку в лоб из пневматического пистолета. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Пр версии следствия, инцидент произошел 15 апреля в городе Сланцы на улице Максима Горького. В подъезде одного из домов юноша выстрелил в голову 15-летнему подростку из пневматического пистолета.

В результате врачи диагностировали у несовершеннолетнего рваную рану лба. Отмечается, что здоровью подростка ничего не угрожает.

В отношении предполагаемого стрелка возбудили уголовное дело, его задержали. Сейчас решается вопрос об избрании юноше меры пресечения.

«По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших совершению преступления», — сообщили в СУ СК России по региону.

Ранее москвич обстрелял одноклассников своей 15-летней девушки из-за ревности.

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