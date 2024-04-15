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В Госдуме призвали вернуть деньги россиянам, построившим дамбу под Оренбургом

Депутат Останина: власти должны вернуть деньги построившим дамбу жителям Перовского

Депутат Госдумы Нина Останина посетит жителей поселка Перовского под Оренбургом, которые самостоятельно построили дамбу, спасая свои дома от затопления. В разговоре с «Газетой.Ru» Останина заявила, что власти должны вернуть людям 3 млн рублей, потраченные ими на строительство. Она намерена обращаться к премьер-министру Михаилу Мишустину.

«Я завтра вылетаю в Оренбург и обязательно встречу жителей этого поселка. Считаю, что им должны эти деньги вернуть, поэтому переговорю с людьми. Они напишут обращение, я его поддержу. Там создана правительственная комиссия, чрезвычайная ситуация признана на федеральном уровне, поэтому буду обращаться к Мишустину», — сказала Останина.

Жительница Перовского Ольга рассказала «Газете.Ru», что точную смету расходов на строительство дамбы еще составляют. Она подчеркнула, что в тот момент никто из жителей не думал о деньгах.

«На основе личных связей жителей поселка орггруппа договаривалась о предоставлении всех необходимых средств и материалов с организациями. Кто-то покупал за свой счет. Смета затрат еще составится. Люди спасали свои дома и не думали о деньгах. Кто мог, тот дежурил ночами на дамбе и следил за уровнем воды. А девушки готовили еду, приносили на организованные посты и кормили дежурных. Все проявили себя слаженно и организованно благодаря опыту и организаторским способностям людей, которые защищали свое жилье от паводка», — рассказала Ольга.

Жители поселка Перовский собственноручно возвели защитную дамбу протяженностью 1,5 километра, спасшую их дома от наводнения. Они собрали около 3 млн рублей и трудились круглосуточно в течение пяти дней.

Люди утверждают, что не получили никакой помощи от местной администрации. В выплатах при ЧС им также было отказано из-за нарушения условий проживания. Некоторые чиновники, по словам местных жителей, даже угрожали им наказанием за строительство дамбы без согласования.

Ранее «Газета.Ru» опубликовала фоторепортаж, как Оренбург принимает волну паводка из Орска.

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