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В СК заинтересовались увольнением хирурга, пришившего ребенку откушенное собакой лицо

СК проверит обстоятельства увольнения хирурга, пришившего ребенку лицо

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Максим Блинов/РИА «Новости»

СК проверит обстоятельства увольнения из КубГМУ хирурга Алексея Дикарева, пришившего ребенку откушенное собакой лицо. Об этом сообщает информационный центр СКР.

СУ СК России по Краснодарскому краю начало проверку информации о возможном нарушении трудовых прав пластического и реконструктивного хирурга. Отмечается, что Дикарева могли вынудить уволиться из КубГМУ из-за опасений негативных последствий проведенной им сложной операции. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад о ходе и результатах проверки.

До этого Дикарев рассказал, что в вузе, где он трудился на кафедре хирургии, ему предложили оставить должность. По словам врача, он «написал заявление по собственному желанию, чтобы не подводить коллег».

Перед этим он провел 12-часовую операцию, в ходе которой четырехлетнему ребенку пришили лицо. Собака откусила мальчику нос, часть губ и щеки.

Ранее врачи удалили 8-летней девочке крупную опухоль яичника.

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