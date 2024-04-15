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Россиянин купил лотерейный билет за 3,7 тысячи рублей и выиграл 1,2 млн рублей

В Пермском крае мужчина выиграл в лотерею 1,2 млн рублей

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Pixabay

В Пермском крае мужчина купил лотерейный билет за 3,7 тысячи рублей и выиграл более 1,2 млн рублей. Об этом сообщает портал «Без Формата» со ссылкой на пресс-службу «Столото».

По информации портала, суперприз в размере более чем 1,2 млн рублей разыграли 14 апреля в 255141-м тираже государственной лотереи «Проще, чем дважды два» от «Русского лото». Победителем стал мужчина из Пермского края, который также отметил дополнительные числовые комбинации и увеличил свой выигрыш почти на 13 тысяч рублей.

На данный момент победитель еще не обратился за своим выигрышем, отмечает «Без Формата». Известно, что лотерейный билет был приобретен в мобильном приложении, а его стоимость составила около 3,7 тысячи рублей.

До этого в Башкирии неизвестный выиграл в лотерею и пропал. Суперприз размером в 2 миллиона рублей разыграли 7 апреля в 854-м тираже государственной лотереи, однако победитель не явился за деньгами.

Ранее американка выиграла $1,4 млн благодаря своему ребенку.

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