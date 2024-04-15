Портнягин и члены его семьи имеют вид на жительство в ОАЭ

Блогер и бизнесмен Дмитрий Портнягин, а также члены его семьи имеют вид на жительство в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом заявил следователь СК по Московской области в Тверском суде Москвы.

«Портнягин, а также члены его семьи имеют вид на жительство в ОАЭ», — заявил он.

До этого адвокат Портнягина заявил, что его подзащитный пожертвовал более 45 млн рублей на нужды специальной военной операции (СВО). Защита бизнесмена попросила суд отпустить его под залог в размере 10 млн рублей.

Портнягин был задержан 12 апреля в Ростове-на-Дону, до этого он находился в зоне СВО с гуманитарной миссией. Его и его супругу Екатерину подозревают в неуплате налогов и отмывании денег. Жену блогера допросили и отпустили домой. Сразу после возбуждения уголовного дела супруги погасили 64 млн руб. задолженности, но следствие продолжается.

13 апреля Портнягина доставили в СК Московской области. Защита Портнягина настаивает на прекращении дела о неуплате налогов в связи с тем, что предприниматель уже выплатил государству необходимые средства. Также стало известно, что Следственный комитет Московской области ходатайствует об отправке Портнягина именно под домашний арест.

Портнягин основал Сlub 500, участниками которого являются предприниматели со средним оборотом бизнеса 2,6 млрд рублей в год. Кроме этого, он активно ведет соцсети, где делится деталями своей жизни.

Ранее стало известно, отправят ли Портнягина в СИЗО.