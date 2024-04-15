Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Семья попала в ДТП из-за разлитых химикатов и добилась компенсации от нефтяной компании

Семья с детьми отсудила компенсацию за ДТП у нефтяной компании из ХМАО

close
100%
Shutterstock/FOTODOM

Нефтяная компания из ХМАО заплатит семье, попавшей в ДТП из-за разлитых на дороге химикатов. О решении суда сообщило информагентство Ura.ru.

ДТП, в которое попали супруги с двумя детьми, произошло на промысловой дороге, ведущей на Салымское месторождение. Причиной заноса автомобиля суд признал дорожные условия, то есть наличие химической жидкости на проезжей части. Мужчина, находившийся за рулем, потерял управление, и машина врезалась в столб. В результате супруга водителя и его дети получили травмы. Пострадавшая обратилась в суд с иском и попросила взыскать с предприятия компенсацию морального вреда. Собственником дороги, на которой произошла авария, было признано ООО «Салым Петролеум Девелопмент».

«Судебная коллегия пришла к выводу, что именно данное лицо является надлежащим ответчиком по предъявленному иску, поскольку именно с его бездействием, ненадлежащим содержанием частной автодороги и наступившим вредом имеется прямая причинно-следственная связь», — говорится в судебных документах.

Теперь предприятие заплатит каждому потерпевшему по 135 тыс. рублей. Кроме того, компания должна компенсировать семье 50 тыс. рублей, потраченные на адвоката.

Ранее россиянка отсудила у управляющей компании более 600 тысяч рублей за скользкий и заснеженный двор.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами