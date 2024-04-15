Семья попала в ДТП из-за разлитых химикатов и добилась компенсации от нефтяной компании

Нефтяная компания из ХМАО заплатит семье, попавшей в ДТП из-за разлитых на дороге химикатов. О решении суда сообщило информагентство Ura.ru.

ДТП, в которое попали супруги с двумя детьми, произошло на промысловой дороге, ведущей на Салымское месторождение. Причиной заноса автомобиля суд признал дорожные условия, то есть наличие химической жидкости на проезжей части. Мужчина, находившийся за рулем, потерял управление, и машина врезалась в столб. В результате супруга водителя и его дети получили травмы. Пострадавшая обратилась в суд с иском и попросила взыскать с предприятия компенсацию морального вреда. Собственником дороги, на которой произошла авария, было признано ООО «Салым Петролеум Девелопмент».

«Судебная коллегия пришла к выводу, что именно данное лицо является надлежащим ответчиком по предъявленному иску, поскольку именно с его бездействием, ненадлежащим содержанием частной автодороги и наступившим вредом имеется прямая причинно-следственная связь», — говорится в судебных документах.

Теперь предприятие заплатит каждому потерпевшему по 135 тыс. рублей. Кроме того, компания должна компенсировать семье 50 тыс. рублей, потраченные на адвоката.

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