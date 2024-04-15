Адвокат: Портнягин пожертвовал 45 млн рублей на нужды СВО

Евгений Грицков, адвокат блогера и бизнесмена Дмитрия Портнягина, заявил, что его подзащитный пожертвовал более 45 млн рублей на нужды специальной военной операции (СВО). Его слова передает РИА Новости.

По словам адвоката, бизнесмен пожертвовал 45 млн рублей на нужды участников СВО, оплачивал строительство школ, жертвовал на нужды детей, в том числе в новых регионах.

По информации ТАСС, защита Портнягина просит суд отпустить его под залог в размере 10 млн рублей.

«Мы просим суд избрать ему более мягкую меру пресечения: подписку о невыезде, запрет действий или залог. Мы готовы внести любую сумму, в том числе 10 млн рублей. Они есть на счету его жены», — сказал один из адвокатов.

В подтверждение своих слов он предоставил выписку со счета супруги блогера Екатерины Портнягиной.

Портнягин был задержан 12 апреля в Ростове-на-Дону, до этого он находился в зоне СВО с гуманитарной миссией. Его и его супругу Екатерину подозревают в неуплате налогов и отмывании денег. Жену блогера допросили и отпустили домой. Сразу после возбуждения уголовного дела супруги погасили 64 млн руб. задолженности, но следствие продолжается.

13 апреля Портнягина доставили в СК Московской области. Защита Портнягина настаивает на прекращении дела о неуплате налогов в связи с тем, что предприниматель уже выплатил государству необходимые средства. Также стало известно, что Следственный комитет Московской области ходатайствует об отправке Портнягина именно под домашний арест.

Портнягин основал Сlub 500, участниками которого являются предприниматели со средним оборотом бизнеса 2,6 млрд рублей в год. Кроме этого, он активно ведет соцсети, где делится деталями своей жизни.

Ранее Екатерина Портнягина стала подозреваемой по его уголовному делу.