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Серийного грабителя водителей такси поймали в Подмосковье

В Подмосковье мужчину заподозрили в серии ограблений таксистов

В Подмосковье полицейские поймали мужчину, подозреваемого в серии ограблений таксистов. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, злоумышленник с сообщником в темное время суток вызвали такси, чтобы добраться до города Видное. Когда поездка закончилась, мужчины потребовали у водителя перевести им деньги с карты, угрожая ножом. Они также забрали у таксиста все наличные и скрылись.

После произошедшего таксист обратился в правоохранительные органы. Полицейские установили и задержали одного из подозреваемых, при себе у него обнаружили нож. Также выяснилось, что мужчина может иметь отношение к другим преступлениям.

Так он, по версии правоохранительных органов, попросил другого таксиста перевести ему на счет 31 тысячу рублей, обещая вернуть их наличными после окончания поездки, однако вышел из машины и скрылся. Кроме того, мужчина просил других водителей купить в аптеке лекарства, ссылаясь на недомогание, и, оставаясь в автомобиле один, похищал телефоны и деньги.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранта заключили под стражу, полицейские занимаются поисками его соучастника.

Ранее в Екатеринбурге таксисту распылили в лицо перцовый баллончик из-за музыки.

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