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Супруга блогера Портнягина стала подозреваемой по его уголовному делу

Жена Дмитрия Портнягина попала в число подозреваемых по его уголовному делу

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portnyagin/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Супруга блогера и бизнесмена Дмитрия Портнягина Екатерина стала подозреваемой по его уголовному делу. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации уточнили, что Тверской суд Москвы рассматривает вопрос о домашнем аресте блогера.

«Супруга Портнягина является подозреваемой по данному делу», — отметил следователь.

В пятницу, 12 апреля, стало известно, что в Ростове-на-Дону задержали блогера Дмитрия Портнягина, незадолго до этого он находился в зоне спецоперации с гуманитарной миссией. Его и его жену Екатерину подозревают в неуплате налогов и отмывании денег. Супругу Портнягина уже допросили и отпустили домой. Сразу после возбуждения уголовного дела семейная пара погасила 64 млн рублей задолженности, однако следствие продолжается.

Блогеру принадлежат международный закрытый бизнес-клуб Сlub 500 и бани Siberia. Обыски прошли по адресам, связанным с Портнягиным, — изъяли документы, компьютеры, деньги и другие вещественные доказательства.

Ранее рэпер Баста задолжал налоговой службе почти 1,5 млн рублей.

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