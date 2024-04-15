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В Ереване заявили, что некоторые российские ведущие должны быть «менее эпатажны»

В Ереване заявили, что не намерены запрещать российские телеканалы

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Shutterstock

Целью Армении является не запрет российских телеканалов, а пересмотр межправительственного соглашения для решения существующих проблем. Об этом заявил министр высокотехнологической промышленности Армении Мхитар Айрапетян, передает ТАСС.

«Мы очень конструктивны в своем поведении, считаем, что за нарушения должны быть последствия и некоторые ведущие позволят себе быть менее эпатажными. Наша задача не закрыть российские телеканалы, а изменить существующее межправительственное соглашение таким образом, чтобы появилась ответственность», — заявил министр.

10 апреля Айрапетян заявил, что Армения может аннулировать соглашение по вещанию телеканалов России на территории страны в том случае, если Москва не согласится с предложениями Еревана.

Речь шла о блокировке в общественном мультиплексе на территории страны трансляции передач «Вечер с Владимиром Соловьевым» и «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». Айрапетян утверждал, что армянская сторона предлагает направить предложения о новой редакции соглашения.

Ранее Песков назвал Армению близким партнером и союзником России.

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