В России могут запретить иностранцам покупать оружие

В Госдуму внесли законопроект, который предполагает запрет на покупку оружия иностранцами в России. Об этом сообщает ТАСС.

В пояснительной записке к документу объясняется, что усиление контроля за оборотом оружия необходимо для сохранения жизни и здоровья россиян. Авторы проекта предлагают запретить иностранным гражданам не только приобретать оружие, но и ввозить его на территорию РФ.

Для этого, считают депутаты, нужно принять соответствующие поправки в федеральный закон «Об оружии».

26 марта депутат Государственной думы России от Республики Крым Михаил Шеремет предложил на пять лет запретить мигрантам, которые приобрели российское гражданство, покупать оружие. По мнению парламентария, в течение указанного срока новые граждане РФ смогут доказать, что они не представляют угрозы своим согражданам. Для отработки законодательного предложения, Шеремет предложил создать межфракционную и межведомственную группу.

Ранее стало известно, что срок временного пребывания иностранцев в России будет сокращен до 90 дней в течение года.