Участковый пожаловался на условия дежурства во время охраны Ким Чен Ына

Участковый из Владивостока по фамилии Назаренко направил письмо с жалобами на условия работы в вышестоящие инстанции. Его историю рассказал Telegram-канал Baza.

Письмо было отправлено еще в феврале, но отправитель до сих пор не получил ответа.

Мужчина заявил, что охранять бронепоезд председателя КНДР ему и его сослуживцам пришлось без сухпайка, несмотря на то, что тот был им положен. По словам полицейского, его и коллег заставляли расписаться в получении офицерского пайка стоимостью 1000 рублей. При этом ночевать правоохранителям в течение нескольких дней приходилось в тайге.

Назаренко отметил, что охранники с двумя судимостями в городе получают большую зарплату при меньшей нагрузке, чем участковые. При этом число жителей и объем нагрузки постоянно растет, в то время как заработная плата правоохранителей не увеличивается, так же как и численность штата. В обращении к начальству мужчина заявил, что его рабочий график не предполагает выходных, при этом ему приходится покрывать расходы на печать и транспорт из личных средств.

До этого челябинскому бывшему полицейскому вынесли приговор за взятки в автошколе.

Ранее курганский подросток на «Жигулях» протащил полицейского по земле и ударил его дверью.