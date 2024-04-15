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В Улан-Удэ при загадочных обстоятельствах пропали мужчина и женщина

В Бурятии четвертые сутки ищут пропавших мужчину и женщину

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Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Республики Бурятия/VK

В Улан-Удэ возбуждено уголовное дело по факту исчезновения двух человек, четвертые сутки полицейские разыскивают мужчину и женщину. Об этом сообщает СУ СК РФ по республике.

30-летняя жительница Улан-Удэ пропала 11 апреля, по данным поискового отряда «ЛизаАлерт», Сэсэг Буинова выехала на своем автомобиле марки Mitsubishi Outlander. По словам родственников, она планировала заняться частным извозом, однако домой горожанка так и не вернулась.

Спустя несколько часов, поисковики распространили информацию об исчезновении 26-летнего жителя Улан-Удэ Станислава Норбоева. Следователи просмотрели записи камер уличного видеонаблюдения и установили, что 11 апреля вечером пропавшая встретила на улице знакомого, которым оказался Норбоев. Мужчина сел в салон ее авто и вместе с женщиной уехал в неизвестном направлении.

По данным республиканского МВД, в разных местах Улан-Удэ и в пригороде найдены женские и мужские вещи, принадлежавшие пропавшим. 14 апреля правоохранителям удалось найти автомобиль женщины, транспорт обнаружили во дворе жилого дома по улице Столбовая.

Как сообщает Telegram-канал «Тивиком news», в машине были следы крови, официально эту информацию в региональном СК пока не подтверждают.

Предметы, обнаруженные в ходе поисков, детально осмотрены, с их поверхности изъяты следы, необходимые для проведения различных криминалистических экспертиз. Пропавших ищут волонтеры и полиция, в поисках участвует более 300 человек.

Ранее челябинец пошел к подруге в город через лес пешком и пропал.

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