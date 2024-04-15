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«Льдины в огороде плавают»: жительница Томска — о наводнении

Жительница Томска рассказала, что в одном из СНТ затопило до 800 домов

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Shutterstock/sunakri

В СНТ «Левобережье» в Томске за двое суток по крышу затопило около 800 домов, рассказала «Газете.Ru» местная жительница Ирина. Она отметила, что после ледовзрывных работ на реке глыбы льда вместе с водой движутся прямо во дворы.

«Вода начала прибывать с субботы. Началась эвакуация. Мы приняли решение остаться по одной простой причине – вместе с водой еще пришли и люди, которые готовы нажиться. Власти вообще никак не озвучивают эту ситуацию. Говорят о том, что здесь 180 домов подтопило. В СНТ тысяча домов, причем люди здесь в основном живут. И, наверное, эти 180 домов как раз не подтопило, а 800 точно потоплены, причем под крышу. Ужасно! Ну да, они [лед] взрывают, а толку нет – затор на реке стоит. Они начали это делать, когда уже начало топить, а не заранее. А мэр с губернатором просто ездят и говорят, что все под контролем. Дамбу прорвало – все под контролем. Хотя люди писали и говорили», — сказала Ирина.

По ее словам, сегодня уровень воды в СНТ незначительно спал. Это произошло сразу после прорыва земляной дамбы у коммунального моста в Томске.

«Вот сейчас отошло на два бревнышка, и то потому, что дамбу прорвало, вода пошла через Томь в Курью и выше по старому руслу к Черной речке. В итоге сейчас топит Черную речку, но оно там затопит и обратно к нам вернется. Поэтому пока вода ушла, у нас в бане на два бревна меньше. В доме воды нет, потому что мы очень высоко поднимали, отсыпали. А вот у соседей вода зашла, даже льдины в огороде плавают», — добавила Ирина.

В воскресенье, 14 апреля, мэр Томска Дмитрий Махиня сообщил об эвакуации жителей СНТ «Левобережье».

«В садовом обществе прописаны всего несколько человек. Но кроме них есть еще постоянно проживающие. Дорогу перелило в нескольких местах. Часть участков подтоплены. Районная администрация предупредила всех жителей садового общества об опасности и предложила покинуть опасную зону. Однако воспользовались информацией не все: часть проживающих решили, что переждут паводок в своих домах», — написал в своем Telegram-канале Махиня.

В Тюменской области объявили эвакуацию в восьми поселениях в связи с паводком. Власти ждут исторического максимума подъема уровня воды в реках, заявил губернатор Александр Моор.

Ранее жительница Кургана рассказала, что боится покидать дом в зоне подтопления из-за мародеров.

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