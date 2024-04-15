Екатеринбургский медбрат проиграл деньги пожилой пациентки, пока та спала

В Екатеринбурге медбрат в больнице проиграл на ставках деньги пожилой пациентки, пока та спала. Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает Ura.ru.

По информации агентства, инцидент произошел в одной из больниц Верх-Исетского района. 24-летний сотрудник медицинского учреждения в темное время суток взял с тумбочки телефон пациентки пенсионного возраста и разблокировал его с помощью пароля, который подсмотрел ранее.

После этого медбрат с ее телефона сделал ставку на спорт на сумму 3290 рублей и проиграл все деньги. Затем мужчина вернул устройство в палату.

Пожилая женщина узнала о том, что деньги с ее счета были проиграны в букмекерской конторе, когда выписывалась из больницы и просматривала сообщения на телефоне. Пенсионерка обратилась в правоохранительные органы, и сыщики в скором времени установили виновного.

Сообщается, что медбрат сознался в содеянном. Россиянин объяснил, что страдает игровой зависимостью. Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее ставки на спорт связали со злоупотреблением алкоголем.