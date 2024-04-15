Суд оценил законность ареста фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

Мосгорсуд признал законным арест Аминчона Исломова — фигуранта уголовного дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске.

Об этом сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Судебной инстанцией была рассмотрена апелляционная жалоба Исломова. В результате Мосгорсуд оставил постановление Басманного суда об аресте фигуранта без изменения, не удовлетворив его жалобу.

До этого еще один фигурант дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Назримад Лутфуллои обжаловал решение о его аресте.

Теракт произошел 22 марта. На следующий день силовики задержали четырех подозреваемых в нападении. Ими оказались граждане Таджикистана Шамсидин Фаридуни, Саидакрами Муродали Рачабализода, Далерджон Мирзоев и Мухаммадсобир Файзов. Их отправили в СИЗО.

Арестованы также братья Диловар и Аминчон Исломовы и их отец Исроил, которые продали нападавшим белый Renault Symbol, Алишер Касимов, сдавший террористам квартиру, Назримад Лутфуллои, Якубджони Юсуфзода и Мухаммад Шарипзода, их подозревают в финансировании теракта.

Ранее МИД Таджикистана сделал заявление по поводу теракта в «Крокусе».