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Трамп приехал на судебное заседание по делу Сторми Дэниелс

Трамп приехал в нью-йоркский суд на заседание по уголовному делу

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Seth Wenig/AP

Кандидат в президенты США Дональд Трамп приехал в суд Нью-Йорка, где в скором времени пройдет заседание по уголовному делу о фальсификации документов. Об этом сообщает РИА Новости.

Процесс состоится, несмотря на множество попыток юристов Трампа его отложить. Предлогом для переноса адвокаты экс-президента США пытались сделать как споры с судьей штата Хуаном Мерчаном, так и подачу в Верховный суд ходатайства по вопросу наличия или отсутствия у политика иммунитета от юридических преследований.

Трампа обвиняют в подлоге финансовых документов. По версии следствия, адвокат экс-президента США Майкл Коэн платил бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс за отказ от разговоров с прессой об интимной связи с Трампом в нулевых.

В ходе расследования следователи пришли к выводу, что Коэн платил Дэниэлс из своего кармана, но затем получил эти деньги обратно от Trump Organization под предлогом платы за несуществующие судебные издержки. О том, чем может обернуться для Трампа судебный процесс — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп заявил, что только он способен предотвратить третью мировую войну.

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