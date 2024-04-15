В Екатеринбурге женщина ударила ножом мужа, который ее напугал

В Екатеринбурге госпитализировали мужчину, которого ножом ударила испугавшаяся жена. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, инцидент произошел, когда женщина мыла посуду. Супруг подошел к ней сзади и напугал, в тот момент она держала в руках нож.

«Якобы от неожиданности и испуга жена ударила его ножом», — рассказал собеседник информагентства.

Пострадавшего с тяжелым ранением грудной клетки доставили в больницу и подключили к искусственной вентиляции легких. В полиции уже проверяют обстоятельства несчастного случая. Во время расследования супруга раненого будет находиться под подпиской о невыезде.

«Сообщение о госпитализации мужчины с ранением грудной клетки зарегистрировано в отделе полиции №5. Его супруга с признаками алкогольного опьянения доставлена в территориальный ОВД. По факту происшествия проводится проверка», — заявили в полиции города.

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