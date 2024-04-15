Диетолог назвала овощ, который нужно исключить желающим похудеть

Свекла – это полезный корнеплод, в 100 граммах которого содержится только девять граммов углеводов. Однако желающим сбросить лишний вес этот низкокалорийный овощ можно есть только в сыром виде, отметила врач-диетолог Анна Белоусова в беседе с НСН.

После термической обработки – варки или запекания – в свекле меняется состояние клетчатки, усвоение сахаров и гликемический индекс.

«Поэтому тем, кто следит за фигурой, стоит готовить борщ по типу холодного свекольника, припустив свеклу в воде буквально 1-1,5 минуты», — порекомендовала диетолог.

Она также опровергла заявление о том, что свекла повышает либидо, подчеркнув, что корнеплоды к афродизиакам не относятся. Повысить либидо, по мнению Белоусовой, могут такие продукты, как орехи, мед, перец. Что касается свеклы, то она полезна для женщин, так как оказывает благоприятное воздействие на репродуктивную систему со стороны эндокринологии, заключила врач.

Напомним, накануне сообщалось, что свеклу относят к суперфудам, в основном за высокое содержание витаминов B и C, минералов, клетчатки и антиоксидантов. По результатам исследования также утверждалось, что регулярное употребление свеклы может немного повысить либидо за счет усиления кровообращения.

Ученые ранее назвали самый важный для правильного питания овощ.