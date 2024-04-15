В Кубанском медуниверситете раскрыли причину увольнения хирурга, пришившего ребенку откушенное лицо

В Кубанском государственном медицинском университете Минздрава России прокомментировали увольнение хирурга Алексея Дикарева, который недавно провел сложнейшую операцию в краевой детской больнице — пришил мальчику откушенное собакой лицо. «Газете.Ru» сообщили, что Дикарев сам принял решение уйти из КубГМУ. В вузе не уточнили, связано ли это решение с операцией.

«Дикарев Алексей Сергеевич занимал должность ассистента на кафедре хирургии с октября 2023 года на 0,25 ставки. В начале апреля подал заявление на увольнение по собственному желанию на основании ч. 1 ст. 80 ТК РФ, которое было удовлетворено. В рамках исполнения трудовых обязанностей в университете он осуществлял исключительно преподавательскую деятельность, а хирургическую деятельность на кафедре не вел», — сообщили в университете.

До этого пластический и реконструктивный хирург Алексей Дикарев вместе с восемью хирургами провел сложнейшую операцию по пришиванию части лица мальчику, на которого напала собака. Инцидент произошел в конце марта в Черкесске. Мальчик играл во дворе, его мяч попал в будку к собаке. В момент, когда ребенок попытался его достать, пес напал на него.

Операция длилась 12 часов и, по словам хирурга, прошла успешно. Дикарев подчеркнул, что считает правильным решение о проведении операции.

Об увольнении Алексея Дикарева стало известно в субботу, 13 апреля. Хирург сообщил, что уйти его попросило руководство вуза. Там назвали операцию противоречивой.

После увольнения Дикарева председатель СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту возможного нарушения трудовых прав хирурга.

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