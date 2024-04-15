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Материалы по делу Портнягина поступили в суд

Материалы по делу блогера Портнягина поступили в Тверской суд Москвы

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Пресс-служба Дмитрия Портнягина

Материалы дела в отношении предпринимателя и блогера Дмитрия Портнягина поступили в Тверской суд Москвы. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

Следствие ходатайствует о домашнем аресте Портнягина до 10 июня 2024 года включительно. Сам подсудимый пока не доставлен на заседание.

Блогер был задержан 12 апреля в Ростове-на-Дону, незадолго до этого он находился в зоне специальной военной операции с гуманитарной миссией. Его и его супругу Екатерину подозревают в неуплате налогов и отмывании денег. Жену Портнягина уже допросили и отпустили домой. Сразу после возбуждения уголовного дела супруги погасили 64 млн руб. задолженности, но следствие продолжается.

13 апреля Портнягина доставили в Следственный комитет Московской области. Защита Портнягина настаивает на прекращении дела о неуплате налогов в связи с тем, что предприниматель уже выплатил государству необходимые средства. До этого сообщалось, что Следственный комитет Московской области ходатайствует об отправлении Портнягина именно под домашний арест.

Портнягин основал Сlub 500, участниками которого являются предприниматели со средним оборотом бизнеса 2,6 млрд рублей в год. Кроме этого, он активно ведет соцсети, где делится деталями своей жизни.

Ранее блогеру из Новосибирска вынесли приговор за стрельбу из автомобиля.

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