Глава «Роскосмоса» пошутил про собачий корм, говоря о рекламе на ракетах

К размещению рекламы на космических кораблях следует подходить осторожно, считает глава госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов. Его слова приводит РБК.

«К этому надо относиться с умом. Скажем, собачий корм я вряд ли соглашусь рекламировать, а вот какие-то реальные достижения — это, пожалуй, да», — сказал Борисов.

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который позволяет «Роскосмосу» размещать рекламу на объектах космической инфраструктуры, включая корабли, 27 марта. Под объектами инфраструктуры подразумеваются космодромы, пункты управления полетами, центры подготовки космонавтов и другие наземные сооружения, а также техника, которую используют для различной космической деятельности.

Полученную прибыль предлагают перечислять в российский бюджет как взносы в резервные фонды «Роскосмоса». Порядок начисления, размер, сроки и прочие детали, касающиеся платежей, должен утвердить кабмин. Отмечается, что потенциальный доход от рекламы от 200 млн рублей на космической технике и от 5 млн рублей на объектах инфраструктуры.

Ранее стало известно, что «Роскосмос» и NASA планируют создать универсальные стыковочные модули.