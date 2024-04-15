В Ростовской области ребенок играл во дворе и разрезал себе лицо бензопилой

Ростовские челюстно-лицевые хирурги восстановил лицо мальчика после пореза бензопилой. Об этом сообщает пресс-служба минздрава региона.

Девятилетний мальчик был доставлен в областную больницу с рваными ранами правой половины лица и повреждением костей лицевого скелета. Ребенок смотрел, как взрослые работают во дворе бензопилой и решил попробовать отпилить себе палку, бензопила прошла по лицу пострадавшего и рассекла оба века.

Мальчика в тяжелом состоянии госпитализировали. Сначала ребенком занимались офтальмологи, затем было принято решение провести пластическую операцию. Челюстно-лицевые хирурги сумели ушить раны и восстановить маленькому пациенту лицо, мальчик уже выписан на амбулаторное лечение.

В Карачаево-Черкесии ребенок забросил мяч в собачью будку, животному это не понравилось, и пес вцепился ребенку в лицо. Собака оторвала мальчику нос, часть губ и щеки. Пострадавшего экстренно доставили в детскую краевую больницу в Краснодаре. В медицинском учреждении его оперировали на протяжении 12 часов. Мальчику пришили откушенные собакой части лица.

Ранее в российском городе бродячая собака откусила ребенку часть ноги.