Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Ростовской области ребенок играл во дворе и разрезал себе лицо бензопилой

В Ростовской области врачи спасли ребенка, разрезавшего лицо бензопилой

close
100%
Freepik.com

Ростовские челюстно-лицевые хирурги восстановил лицо мальчика после пореза бензопилой. Об этом сообщает пресс-служба минздрава региона.

Девятилетний мальчик был доставлен в областную больницу с рваными ранами правой половины лица и повреждением костей лицевого скелета. Ребенок смотрел, как взрослые работают во дворе бензопилой и решил попробовать отпилить себе палку, бензопила прошла по лицу пострадавшего и рассекла оба века.

Мальчика в тяжелом состоянии госпитализировали. Сначала ребенком занимались офтальмологи, затем было принято решение провести пластическую операцию. Челюстно-лицевые хирурги сумели ушить раны и восстановить маленькому пациенту лицо, мальчик уже выписан на амбулаторное лечение.

В Карачаево-Черкесии ребенок забросил мяч в собачью будку, животному это не понравилось, и пес вцепился ребенку в лицо. Собака оторвала мальчику нос, часть губ и щеки. Пострадавшего экстренно доставили в детскую краевую больницу в Краснодаре. В медицинском учреждении его оперировали на протяжении 12 часов. Мальчику пришили откушенные собакой части лица.

Ранее в российском городе бродячая собака откусила ребенку часть ноги.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами