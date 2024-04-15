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Опубликовано видео штурма квартиры россиянина, стрелявшего из ружья в полицейского

Росгвардия показала задержание жителя Коммунара, стрелявшего в полицейского

Главное управление федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области опубликовало в официальном Telegram-канале областного ведомства видео штурма квартиры 49-летнего жителя Коммунара, открывшего огонь по полицейскому.

На кадрах пять бойцов специального отряда быстрого реагирования «Гранит» вскрывают квартиру злоумышленника с помощью лома, а затем аккуратно проникают в помещение и задерживают нарушителя. Силовики поднимают мужчину с кровати и говорят ему лечь лицом вниз.

До этого мужчина оказал сопротивление сотруднику полиции, который приехал на вызов, чтобы утихомирить дебошира. Житель квартиры не стал открывать правоохранителю и отстреливался от него из ружья.

Похожий случай произошел в Подмосковье — там мужчина открыл стрельбу по отряду полиции, который поджидал подозреваемого в предполагаемом месте передачи партии наркотиков.

Ранее во Владивостоке задержали пешехода с револьвером, который бросался на машины.

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