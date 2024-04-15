Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Началась регистрация избирателей на предварительное голосование «Единой России»

Более 7 тысяч заявок подано на предварительное голосование «Единой России»

close
100%
Unsplash

В России до 24 мая продлится регистрация избирателей на предварительное голосование «Единой России», сообщает пресс-служба партии.

Стать избирателем сможет любой совершеннолетний житель региона, в котором осенью пройдут выборы.

Как отметил замсекретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов, в 2024 году в осенних выборах смогут принять участие около 46 млн избирателей.

«По характеру и уровню кампаний этого года мы предполагаем, что на предварительном голосовании по отбору кандидатов в депутаты заксобраний и гордум явка может составить до 10%», — сказал он.

Перминов отметил, что уже более 7 тыс. человек подали заявки на участие в регистрации избирателей.

Напомним, подать заявку на участие в предварительном голосовании «Единой России» в качестве кандидата можно до 25 апреля. Голосование пройдет с 20 по 26 мая.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами