Началась регистрация избирателей на предварительное голосование «Единой России»

В России до 24 мая продлится регистрация избирателей на предварительное голосование «Единой России», сообщает пресс-служба партии.

Стать избирателем сможет любой совершеннолетний житель региона, в котором осенью пройдут выборы.

Как отметил замсекретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов, в 2024 году в осенних выборах смогут принять участие около 46 млн избирателей.

«По характеру и уровню кампаний этого года мы предполагаем, что на предварительном голосовании по отбору кандидатов в депутаты заксобраний и гордум явка может составить до 10%», — сказал он.

Перминов отметил, что уже более 7 тыс. человек подали заявки на участие в регистрации избирателей.

Напомним, подать заявку на участие в предварительном голосовании «Единой России» в качестве кандидата можно до 25 апреля. Голосование пройдет с 20 по 26 мая.