В Крыму запретили иностранцам работать в транспорте, сельском хозяйстве, торговле и IT

Глава Крыма Сергей Аксенов своим указом запретил иностранцам работать в ряде отраслей на территории республики. Документ опубликован на сайте крымского правительства.

Запрещается привлекать иностранцев к работе в транспортной сфере, в сельском хозяйстве и на производстве продуктов питания. Кроме того, им не разрешено будет работать в отрасли снабжения населения природными ресурсами и в коммунальных организациях. Также иностранцам не удастся устроиться в сфере торговли (кроме автомобилей), в образовании, IT.

Всего в данном перечне 35 пунктов. Документ касается иностранцев, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов.

В своем Telegram-канале Аксенов заявил, что бесконтрольное нахождение трудовых мигрантов на территории Крыма и России в целом недопустимо. Он сообщил, что на сегодняшний день в республике выявили более 500 человек, нарушивших миграционное законодательство — около ста из них работали незаконно.

Для борьбы с этим глава региона также подписал указ, которым устанавливается, что в патенте на временную работу для иностранцев будет указываться их профессия.

Власти Крыма планируют до 1 мая подготовить законодательные инициативы об ужесточении мер воздействия и ответственности, вплоть до уголовной, за нарушение порядка пребывания и последующего выдворения иностранцев, нарушивших законы РФ, добавил Аксенов.

Ранее полицейские нашли в подмосковном доме 47 нелегальных мигрантов.