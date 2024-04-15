Взрыв произошел в Полтаве

Взрыв произошел в городе Полтава на северо-востоке Украины. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

«О взрыве в Полтаве сообщают местные паблики», — говорится в посте в Telegram-канале издания.

Перед этим на территории Полтавской области сработала воздушная тревога.

По данным издания, на месте взрыва в городе появился дым.

До этого украинский Telegram-канал «Общественное. Новости» заявил, что звуки взрыва были слышны на севере Харькова. Предположительно, взрыв произошел в пригороде.

12 апреля на всей подконтрольной Украине части Херсонской области пропало электричество. Местные власти связали это с обстрелами критической инфраструктуры соседней Николаевской области.

11 апреля теплоэлектроцентраль (ТЭЦ), которая расположена в Сумах, получила повреждения в результате взрыва.

Ранее в Киевской области начали вводить отключения воды и света.