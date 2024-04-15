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«Следов проникновения нет»: экс-генпрокурор Степанков рассказал, как нашел тело сына

Первый генпрокурор России Степанков считает, что его сын умер своей смертью

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Den Step/OK

Первый генпрокурор России Валентин Степанков подтвердил в беседе с «Газетой.Ru», что нашел тело своего сына Дениса в его квартире. Он добавил, что дверь была заперта изнутри, следов проникновения в жилище не было.

«К сожалению это так. Он скончался, будучи дома в квартире один, закрытый изнутри. Пришлось вызывать мастера. Я сам первый зашел в квартиру. Он был на постели. В квартире все в порядке, следов проникновения или присутствия посторонних лиц нет, обстановка не нарушена. Ему было 47 лет, кандидат юридических наук, работал начальником отдела в одной из дочерних компаний «Росатома», — сказал Степанков.

15 апреля РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что в квартире в центре Москвы обнаружили тело 47-летнего Дениса Степанкова.

Как пишет Telegram-канал Shot, квартира младшего Степанкова находится на улице Дубининской в Замоскворечье.

Причину смерти Дениса Степанкова в данный момент устанавливают.

Валентин Степанков занял пост генерального прокурора России в 1991 году. 22 августа того года он лично принимал участие в аресте министра обороны СССР, маршала Советского Союза Дмитрия Язова, председателя КГБ СССР Владимира Крючкова и других высших должностных лиц по делу ГКЧП. 5 октября 1993-го Борис Ельцин своим указом освободил его от обязанностей генпрокурора. После этого Степанков был заместителем секретаря Совета безопасности РФ Игоря Иванова.

Ранее в Москве нашли тело оперного певца Евгения Кунгурова.

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