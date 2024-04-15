Диетолог назвала топ-5 самых полезных для здоровья приправ

Редкие приправы считаются наиболее полезными для здоровья за счет содержания необходимых организму микроэлементов в растениях, из которых они изготовлены, рассказала диетолог Полина Журавлева. В беседе с Общественной Службой Новостей она назвала топ-5 самых полезных редких приправ и соусов для здоровья человека.

Среди полезных приправ особое место занимает рас-эль ханут – смесь, состоящая из лучших приправ и считающаяся особенно ценной в арабских странах. Журавлева назвала ее «алхимическим коктейлем», содержащим мускатный орех, душистый перец, сушеные бутоны розы и другие приправы, каждая из которых обладает своими полезными свойствами.

К полезным диетолог также отнесла бананетчуп – банановую альтернативу кетчупу.

«По сути, это перетертые бананы, в которые добавляют сахар, уксус и специи. Чаще всего дополнительными ингредиентами становится сладкий лук, чеснок, темно-коричневый сахар, кукурузный сироп, иногда ром, перец чили чипотл и соль», – отметила Журавлева, подчеркнув, что более полезным считается бананетчуп, приготовленный дома.

В пятерку полезных приправ эксперт также включила женьшень. Она напомнила, что корень этого растения до сих пор применяется в восточной медицине. Причем чем старше растение, тем оно ценнее – считается, что корни женьшеня накапливают полезные свойства с годами, отметила Журавлева.

Замыкают топ-5 полезных приправ мастика и черный тмин. Первая, по словам Журавлевой, полезна для желудочно-кишечного тракта, а также позволяет контролировать уровень холестерина в крови. А черный тмин хорошо влияет на кожу – он способствует обновлению ее клеток, разглаживает ее и восстанавливает упругость.

Напомним, врачи также считают, что приправа карри защищает от рака и замедляет процессы старения.

Ученые ранее назвали пряность, которая может улучшить результаты обучения у подростков.