Ректор РГГУ назвал «украинской агентурой» противников учебного центра под руководством Дугина

Ректор Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Александр Безбородов прокомментировал появление в сети петиции против создания при университете учебно-научного центра имени философа Ильина, который возглавил Александр Дугин. В беседе с «Газетой.Ru» ректор заявил, что петицию опубликовала «украинская агентура», а не студенты.

«Украинская агентура работает какая-то в стране. И что, закрыть центр, как украинская агентура скажет? Студенты к этому никакого отношения не имеют, они у нас нормально работают, сейчас с проректорским корпусом будет развернута очень серьезная деятельность. Да еще и не такую ждали, от украинской агентуры любую реакцию можно ждать. Получили три подписи и закрыли центр? Вы знаете, что и 10 тысяч можно одним нажатием клика сделать. Подписи эти известны, подтверждены? Нет, и подтверждены быть не могут», — сказал он.

12 апреля в сети в сети была опубликована петиция против создания Высшей политической школы (ВПШ) имени Ивана Ильина при РГГУ, руководителем которой стал сооснователь признанной экстремистской Национал-большевистской партии (организация запрещена в России) Александр Дугин. На данный момент петицию подписали более 4,5 тысячи человек. В петиции указано, что университет должен оставаться свободным от «политической конъюнктуры и пропаганды». Авторы требуют переименовать учебно-научный центр и дать студентам возможность проголосовать за новое название.

Иван Ильин – российский философ-эмигрант, покинувший страну на «философском пароходе» в 1922 году. С 1923 по 1934 год он работал профессором в Берлинском русском научном институте. В одной из своих статей 1933 года Ильин приветствовал приход Адольфа Гитлера к власти. По мнению философа, Гитлер «остановил процесс большевизации» в Германии.

Ранее в Рязани родители школьников создали петицию против уроков полового воспитания.