В двух областях Украины объявлена воздушная тревога

Воздушную тревогу объявили в двух регионах Украины: в Сумской и Харьковской областях. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения, передает ТАСС.

Днем 15 апреля сообщалось, что в четырех областях Украины объявили воздушную тревогу. Сирены звучали в Днепропетровской, Одесской, Николаевской и Кировоградской областях.

12 апреля на всей подконтрольной Украине части Херсонской области пропал свет. Это объяснили обстрелами критической инфраструктуры Николаевской области.

За день до этого координатор пророссийского подполья в регионах Украины Сергей Лебедев заявил, что в подконтрольном украинским властям городе Херсоне в районе железнодорожного вокзала произошел мощный взрыв.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре в октябре 2022 года. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее сообщалось, что по складу ВСУ в районе Краснополья был нанесен удар.