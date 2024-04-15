Хозяин знаменитого кота Виктора: питомец одобрил бы новые правила «Аэрофлота»

Хозяин знаменитого кота Виктора Михаил Галин, которому «Аэрофлот» в 2019 году не разрешил везти питомца самолетом во Владивосток, прокомментировал «Ридусу» новые правила перевозки животных, которые утвердила авиакомпания. Теперь их можно перевозить на пассажирском сиденье.

Как отметил Галин, «Аэрофлот» позже других поменял правила в пользу владельцев домашних животных. Однако это, безусловно, говорит о том, что авиакомпания выбирает вектор в сторону своих клиентов.

«Если бы мой кот был жив, ему бы эти изменения подошли», — сказал хозяин кота Виктора.

В ноябре 2019 года Галин рассказал, что летел с котом из Риги во Владивосток с пересадкой в Москве. В рижском аэропорту проблем из-за домашнего животного не возникло, но в Шереметьево сотрудница заявила, что кот должен лететь в багажном отделении, так как его вес превышает нормативы для перевозки в салоне. В результате пассажир отказался лететь.

Мужчина нашел похожее животное с меньшим весом, чтобы питомца пустили в салон. Дублером кота стала кошка Фиби, которая соответствовала нормам авиакомпании. В результате Галин с котом добрались до Владивостока. Однако авиакомпания позже узнала о хитрости и лишила пассажира всех бонусных миль.

В начале января 2024 года Галин сообщил, что кота Виктора не стало.

В апреле «Аэрофлот» и дочерняя авиакомпания «Россия» разрешили перевозку животных на соседнем пассажирском кресле в салоне самолета. Общий вес питомца и контейнера должен быть не более 15 килограммов. Максимальные габариты — 50 × 40 × 40 сантиметров в бизнес-классе и 50 × 35 × 32 в экономклассе.

Ранее сообщалось, что в меню бизнес-класса «Аэрофлота» появится безлактозное молоко.